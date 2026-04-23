Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις που αποδίδονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ στις πολιτείες Μπόρνο και Ανταμάουα της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Ένοπλοι που κινούνταν με δίκυκλα εξαπέλυσαν επιδρομές στα χωριά Πουμπάγκου και Μάγιο Λαντέ, όπως ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Μαντά Σαϊντού. Σύμφωνα με τον ίδιο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πουμπάγκου και εννέα στο Μάγιο Λαντέ, ενώ οι δράστες πυρπόλησαν σπίτια και καταστήματα και άρπαξαν τρόφιμα.

Η βορειοανατολική Νιγηρία παραμένει από το 2009 στο επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης, με τη Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική να συνεχίζουν τη δράση τους. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και έχουν προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.