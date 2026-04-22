Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που αγνοούταν από το πρωί της Κυριακής (19/4). Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σήμερα (22/4) μέσα στο αυτοκίνητό της, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Μόλις μία ημέρα πριν, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέλφια του 40χρονου πενθούν για τον χαμό του, ωστόσο δηλώνουν συγκλονισμένα από την αποκάλυψη ότι εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της 43χρονης. Όπως αναφέρουν σε γραπτή δήλωση που απέστειλαν στο cretalive.gr, λίγες ώρες πριν τον κηδέψουν στην Αγία Βαρβάρα, αισθάνθηκαν την ανάγκη να μιλήσουν δημόσια.

Στη δήλωσή τους εκφράζουν το σοκ τους για τις αποκαλύψεις, ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη και δηλώνουν πως θα σταθούν στο πλευρό του ανιψιού τους, του παιδιού του 40χρονου. Τονίζουν ότι δεν είχαν καμία γνώση των σχεδίων του και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Η δήλωση των αδελφών του 40χρονου

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι. Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος, Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης»