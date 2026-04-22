Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 48χρονος δικηγόρος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπου, σε υπόθεση νεογνού που ερεύνησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Για την ίδια υπόθεση διώκεται και η 20χρονη βιολογική μητέρα, αλλοδαπή υπήκοος, η οποία αντιμετωπίζει πλημμεληματικές πράξεις και επίσης αφέθηκε ελεύθερη. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τον περασμένο Μάρτιο ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος και οι δύο προχώρησαν στη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης. Όταν την Τρίτη 14 Απριλίου γεννήθηκε το παιδί σε κλινική της πόλης, δηλώθηκε ως τέκνο του ζευγαριού, ενώ την επόμενη ημέρα το Σύμφωνο λύθηκε.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, σύμφωνα με καταγγελία του ιατρικού προσωπικού στις Αρχές, οι δύο αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με ξεχωριστά οχήματα. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ο 48χρονος μαζί με το νεογνό, ενώ στη συνέχεια επιβίβασε βρεφονηπιοκόμο που φέρεται να είχε προσλάβει για τη φροντίδα του παιδιού.

Ο δικηγόρος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια για τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπου (κακούργημα), υφαρπαγής ψευδούς δηλώσεως και διατάραξης οικογενειακής τάξης (πλημμελήματα). Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας – κατά πληροφορίες – ότι σκόπευαν να παντρευτούν και ότι έφυγαν χωριστά λόγω συναισθηματικής φόρτισης, με πρόθεση να συναντηθούν αργότερα στο σπίτι που είχαν νοικιάσει.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η απολογία της 20χρονης, η οποία πριν εξεταστεί κατέθεσε ως μάρτυρας – θύμα εμπορίας ανθρώπου, παρουσία ψυχολόγου.