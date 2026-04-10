Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 4 μηνών βρέφους της ισραηλινής οικογένειας στη Ρόδο, το οποίο είχε αεροδιακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία» με σηπτική καταπληξία λόγω πνευμονίας, καθώς έχει πλέον αποσωληνωθεί και νοσηλεύεται σε θάλαμο, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Η οικογένεια έχει αναθέσει την εκπροσώπησή της στον δικηγόρο κ. Σταύρο Σκάρο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει καταθέσεις με δύο εντελώς αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα εκείνης της νύχτας στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου, το περιστατικό ξεκίνησε τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026, όταν ένα ζευγάρι Ισραηλινών ηλικίας 31 και 30 ετών, που διέμενε με τα τέσσερα παιδιά τους σε ξενοδοχείο στην Ιξιά, διαπίστωσε ότι το βρέφος τους δεν ήταν καλά. Ο γιατρός του ξενοδοχείου συνέστησε άμεση μετάβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η οικογένεια έφτασε στα Επείγοντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:10 της 3ης Απριλίου 2026. Ο εφημερεύων παιδίατρος εξέτασε το παιδί, που εμφάνιζε δυσχέρεια στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη σίτιση. Παρά τους ικανοποιητικούς ζωτικούς δείκτες, έκρινε απαραίτητη τη νοσηλεία και το βρέφος εισήχθη στην παιδιατρική κλινική, όπου ξεκίνησε χορήγηση ορού.

Η αποχώρηση και οι αντικρουόμενες εκδοχές

Τέσσερις ώρες αργότερα, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο, πράξη που καταγράφηκε ως έξοδος λάθρα, παρά τη διαφωνία του θεράποντος ιατρού. Η 31χρονη μητέρα στην κατάθεσή της υποστήριξε, ότι οι συνθήκες στο νοσοκομείο ήταν απαράδεκτες, κάνοντας λόγο για παρουσία γατών και δυσοσμία τσιγάρου.

Όπως κατέθεσε, όταν ρώτησαν για την αποχώρησή τους, η νοσοκόμα τούς ενημέρωσε, ότι ο γιατρός δεν μπορούσε να προσέλθει και τους μετέφερε δύο επιλογές: ή να περιμένουν ή να αφαιρέσει η ίδια τον ορό ώστε να φύγουν. Η οικογένεια, σύμφωνα με τη μητέρα, επέλεξε τη δεύτερη. Μετά την αφαίρεση του ορού, επέστρεψαν στο ξενοδοχείο Sheraton γύρω στις 5:00 το πρωί, θεωρώντας ότι είχαν ενεργήσει «σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσοκομείου».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περίπου στις 15:00, το βρέφος παρουσίασε υπνηλία και αλλαγή χρώματος. Οι γονείς ζήτησαν αρχικά τη γνώμη γιατρών επισκεπτών, αλλά τελικά κάλεσαν ασθενοφόρο, όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η μητέρα ανέφερε ότι η κλήση έγινε «περίπου στις 12:00», ωστόσο το βρέφος καταγράφηκε ότι έφτασε στο νοσοκομείο στις 19:53. Το χρονικό αυτό κενό αποτελεί βασικό αντικείμενο της προανακριτικής έρευνας.

Το βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Ο εφημερεύων παιδίατρος διαπίστωσε σηπτική καταπληξία από πνευμονία, διασωλήνωσε άμεσα το παιδί και ξεκίνησε εντατική φαρμακευτική αγωγή, ενώ κινήθηκαν διαδικασίες αεροδιακομιδής. Ο ίδιος γιατρός τόνισε, ότι εάν το βρέφος είχε παραμείνει υπό παρακολούθηση, η επιπλοκή θα είχε αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Κατά την εκτίμησή του, η απόφαση για αποχώρηση ελήφθη από κοινού και από τους δύο γονείς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή προς τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με συνοδό τον πατέρα. Η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο μαζί με τα άλλα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Την ίδια ημέρα, η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου για περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή Εισαγγελέως, ενώ η προανάκριση για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα συνεχίζεται.

Η νομική διάσταση

Η ανάθεση της υπόθεσης στον δικηγόρο κ. Σταύρο Σκάρο αναμένεται να δώσει νέα τροπή. Η πλευρά της οικογένειας αμφισβητεί τα πραγματικά περιστατικά όπως καταγράφηκαν και προαναγγέλλει νομικές κινήσεις για τις συνθήκες νοσηλείας.

Η επερχόμενη δικαστική διαδικασία θα κληθεί να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: αν η αποχώρηση από το νοσοκομείο έγινε βάσει οδηγιών του προσωπικού ή αποτέλεσε αυθαίρετη ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του βρέφους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παιδί έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο και αναρρώνει σταθερά.