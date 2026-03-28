Στα χέρια του Εισαγγελέα Πατρών βρίσκεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα από παλαιότερα χτυπήματα.

Το βρέφος παρακολουθείται από τους γιατρούς για τρίτη ημέρα, έχοντας μαζί του την 18χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο ιατροδικαστής εξέτασε το παιδί χθες Παρασκευή (27/3) και σήμερα απέστειλε το πόρισμά του στο Εισαγγελέα.

Μέσα στο πόρισμα δεν αναγράφεται κάποια ξεκάθαρη αιτία πρόκλησης των τραυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο φέρεται να είναι τα βασικά ενδεχόμενα είτε κακοποίηση ή παραμέληση του βρέφους, ίσως και συνδυασμός των δύο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, τα ευρήματα που περιγράφονται στην έκθεση και οι διαπιστώσεις των θεραπόντων ιατρών συνθέτουν την εικόνα ενός παιδιού, που παρά το νεαρό της ηλικίας του, φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα.

Κατάγματα και εγκαύματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση του παιδοχειρουργού και μέλους της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλη Αλεξοπούλο, το βρέφος φέρει κατάγματα στο χέρι και το πόδι, τα οποία χρονολογούνται προ μηνός, παλαιότερα εγκαύματα, καθώς και ένα εμφανές σημάδι από δάγκωμα στο κορμί του.

Η σοβαρότερη επιπλοκή, ωστόσο, είναι η διάγνωση οστεομυελίτιδας, μία επώδυνη λοίμωξη των οστών που προκλήθηκε από την πλήρη έλλειψη ιατρικής φροντίδας στα αρχικά κατάγματα και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Βεβαρυμμένο οικογενειακό παρελθόν

Η έρευνα της ΕΛΑΣ φέρνει στο φως στοιχεία που καταδεικνύουν πως η συγκεκριμένη οικογένεια της μητέρας, ήταν ήδη γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους φορείς προστασίας ανηλίκων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με επίσημη ανακοίνωσή του αποκάλυψε πως η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε απασχολήσει τις αρχές δύο χρόνια νωρίτερα, όταν σε ηλικία 16 ετών είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, προκαλώντας την έκδοση missing alert. Παράλληλα, ο οργανισμός είχε παρέμβει και για τον 13χρονο αδελφό της μητέρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος του στους δρόμους της Πάτρας. Παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί αίτημα για τη φιλοξενία του ανηλίκου σε δομή, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με το παιδί να παραμένει για ένα διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών», αναφέρει ο οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις ευθύνες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, να κάνει λόγο για μία «κόλαση» που βίωνε το βρέφος. Η ιατρική κοινότητα εστιάζει πλέον στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το περιβάλλον διαβίωσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί. Τα ερωτήματα που πλανόνται είναι πολλά. Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να αναμένεται να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.