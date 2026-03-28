Σοκάρει η υπόθεση του βρέφους 10 μηνών από την Ηλεία, που όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με σοβαρά τραύματα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, περιέγραψε τις δικαιολογίες της μητέρας για τα σημάδια που είχε το κοριτσάκι, μιλώντας στο MEGA.

«Η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε παιχνίδι με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέλφια του, ενώ για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από το καρότσι.

Όπως τόνισε ο κ. Πολίτης, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε». Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα, ενώ, διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Έρευνα

Όπως μετέδωσε το MEGA, την περασμένη Παρασκευή, η 18χρονη μητέρα πήγε το μωρό της στο νοσοκομείο του Πύργου με πληγές στα πόδια. Οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, εκείνη όμως πήρε το μωρό και εξαφανίστηκε. Συνελήφθη λίγο αργότερα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία και με εισαγγελική εντολή η μητέρα και το μωρό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πριν από δυο χρόνια, όταν η μητέρα ήταν 16 χρόνων, είχε φύγει από το σπίτι, ενώ ο επίσης ανήλικος αδελφός της είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος του στην πόλη της Πάτρας.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα όσα βίωσε το μωράκι.