Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 10 μηνών, φέροντας σοβαρά τραύματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές και δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, το βρέφος παρουσιάζει, κατάγματα στα άκρα (χέρια και πόδια), σοβαρή φλεγμονή και ευρήματα που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και εγκαύματα.

Το χρονικό των ερευνών

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις Αρχές στις 13 Μαρτίου, όταν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η 18χρονη μητέρα μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο του Πύργου, από όπου όμως αποχώρησε αιφνιδιαστικά πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Αμέσως ενημερώθηκε αστυνομία και εισαγγελέας και επι 3 μέρες έψαχναν τη μητέρα και το παιδί. Στις 16 του μήνα η αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα, στο οποίο αναφέρθηκε ότι μια νεαρή γυναίκα περιφερόταν με ένα μωρό στην αγκαλιά της σε άσχημη κατάσταση.

Φαρμακοποιός είδε το παιδί σε κακή κατάσταση και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η μητέρα και να μεταφερθεί το μωρό αμέσως στο νοσοκομείο.

Παρότι η μητέρα συνελήφθη επιτόπου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η μητέρα του βρέφους, βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση ούτε σε γιατρούς ούτε στους αστυνομικούς που την ρώτησαν.

Αυτό που θα καθορίσει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα εξηγεί από το τι προκλήθηκαν τα τραύματα στο μικρό κοριτσάκι και αν προκύπτει ευθύνη για την 18χρονη μητέρα του, ή οποιονδήποτε άλλο υποδείξει εκείνη ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, το πόρισμα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί αύριο το πρωί στον αρμόδιο ανακριτή.

Άμεση κινητοποίηση

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού. Όπως τόνισε, η μητέρα επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ευρήματα στο Καραμανδάνειο ενισχύουν το σενάριο της κακοποίησης, καθώς καταγράφηκαν σημάδια που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και εγκαύματα. «Αυτοί οι γονείς θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί, τελεία και παύλα. Πού είναι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε Δήμο;», ανέφερε με έντονο ύφος.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Χαμόγελο του Παιδιού, στην οποία αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα,

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών».