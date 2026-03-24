Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμη επεισόδιο να σημειώνεται στην Πάτρα, σε σχολείο των Βραχνεΐκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος μαθητής επιτέθηκε και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο έναν 8χρονο, υποστηρίζοντας ότι το παιδί «πειράζει την αδερφή του». Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο σχολείο και κινητοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 16χρονο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, είχε μαζί του για λόγους ασφαλείας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου δράστη, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.