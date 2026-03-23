Στη σύλληψη ενός 17χρονου καθώς και του πατέρα του προχώρησε η αστυνομία Πάτρας μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος του ανηλίκου για ξυλοδαρμό 16χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του 17χρονου έγινε το βράδχυ της Κυριακής στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Ειδικότερα, ο 17χρονος, χθες το βράδυ, προσέγγισε 16χρονο μαθητή σε πλατεία στην Πάτρα και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιά στο κεφάλι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο κατηγορούμενο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του 16χρονου παραμένουν άγνωστα.