Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (23.03.2026) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στη θέση «Τσαούση».

Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δένδρα, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί έρευνα η Τροχαία Πατρών.