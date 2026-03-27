Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το μωρό από την Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, φέροντας δαγκωματιές και εγκαύματα στο σώμα του. Η υπόθεση προκαλεί σοκ και οργή, καθώς αποκαλύπτεται το εύρος της κακοποίησης που υπέστη το βρέφος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε ότι το παιδί σώθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών, οι οποίοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα. Όπως σημείωσε, αν δεν είχαν κινηθεί άμεσα, το παιδί πιθανότατα θα είχε χάσει τη ζωή του, αφού η μητέρα του επιχείρησε να το πάρει και να φύγουν πριν ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις, ώστε να μη διαπιστωθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Καραμανδάνειο προέκυψαν σημάδια που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και καψίματα. «Αυτοί οι γονείς θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί, τελεία και παύλα. Πού είναι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε Δήμο;», τόνισε με έμφαση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βρέφος και η μητέρα του εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν τις απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, καθώς η πράξη αυτή έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του βρέφους. Με προφορική εισαγγελική εντολή, τρεις ημέρες αργότερα —τη Δευτέρα 16 Μαρτίου— η μητέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών.

Το παιδί νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο για εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.