Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατος του βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών, γεγονός που συγκλόνισε το Σάββατο χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της νεκροψίας–νεκροτομής, με τα αρχικά δείγματα να δείχνουν, σύμφωνα με το neakriti.gr, ότι ο θάνατος πιθανόν οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η διαδικασία διερεύνησης παραμένει ανοιχτή, καθώς απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν με βεβαιότητα τα ακριβή αίτια.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν οριστικό φως στις συνθήκες και τους λόγους που οδήγησαν στον τραγικό χαμό του μωρού.

Το χρονικό του περιστατικού

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν η μητέρα του βρέφους αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε αισθήσεις. Πανικοβλημένη, το πήρε στην αγκαλιά της και βγήκε από το σπίτι σε κατάσταση απόγνωσης, ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσαν οι γονείς, το προηγούμενο βράδυ το μωρό έκλαιγε έντονα και πίστεψαν ότι επρόκειτο για πόνους κολικού. Αφού ηρέμησε, αποκοιμήθηκε, όμως το πρωί αποκαλύφθηκε η τραγική εξέλιξη.

Η οικογένεια και η τοπική κοινωνία

Το άτυχο βρέφος ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας, η οποία είχε μετακομίσει στο χωριό πριν από λίγους μήνες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η οικογένεια αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ενώ μιλούν με θερμά λόγια για τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζουν ευγενικά και ήσυχα.

Η τελική απάντηση για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα καθορίσουν το τελικό πόρισμα των ιατροδικαστικών αρχών.