Ελπιδοφόρα νέα έρχονται από τη Ζάκυνθο για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους, το οποίο πριν από έντεκα ημέρες είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με αεροδιακομιδή και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Έπειτα από ημέρες αγωνίας και εντατικής παρακολούθησης στην απομόνωση, η κατάσταση του παιδιού παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, εξέφρασε τη χαρά του για την εξέλιξη αυτή, σημειώνοντας: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Η θετική αυτή εξέλιξη γεμίζει αισιοδοξία και αναδεικνύει το πολύτιμο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έδωσε μάχη για τη ζωή του βρέφους.

Σε αναστολή η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου

Υπενθυμίζεται ότι σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία είχε εφημερία την ημέρα που το βρέφος παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), που διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Το χρονικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το βρέφος προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων στις 16:11 της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με εμπύρετο και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η κατάστασή του εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν να συνδράμουν.

Με βάση την κλινική εικόνα κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Εκεί διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Η μητέρα του παιδιού είχε καταγγείλει πως «περιμέναμε να εμφανιστεί η παιδίατρος αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο», ενώ κατέθεσε σχετική καταγγελία στην ΕΛΑΣ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».