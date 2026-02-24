Βρέφος πέντε μηνών διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Το παιδί παρουσίασε μηνιγγιτοδοκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία, προκαλώντας συναγερμό στους γιατρούς.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thebest.gr, τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του βρέφους. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης, «η κατάσταση είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο και πρέπει να περιμένουμε».

Η αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/02) στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος εμφάνισε έντονα συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό.

Ακολούθησε άμεση αεροδιακομιδή προς τη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών περιστατικών.

Η συγκινητική έκκληση της μητέρας

Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση της μητέρας του βρέφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγραψε: «Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».