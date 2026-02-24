Συναγερμός έχει σημάνει στον Βόλο, μετά τη διάγνωση ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή δημοτικού σχολείου.

Το παιδί αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία το περασμένο Σάββατο (21/02), κατά τη διάρκεια προπόνησης σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος της πόλης, και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση, οι γονείς ενημέρωσαν τόσο τη διεύθυνση του σχολείου όσο και τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο συμμετέχει το παιδί. Παράλληλα, ενημερώθηκε και το Λύκειο στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο, καθώς ο χώρος χρησιμοποιείται για προπονήσεις ομάδων και συλλόγων.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του γυμναστηρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί απολύμανση ώστε ο χώρος να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια από αύριο.

Ο μαθητής νοσηλεύεται και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.