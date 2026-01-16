Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα βρίσκεται ειδικευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο,καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτηση η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η γιατρός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα. «Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε» είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο», επεσήμανε ο Κώστας Καραταράκης, πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών νομού Λασιθίου και πρόσθεσε: «Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».