Ένα μωρό μόλις 30 ημερών νοσηλεύεται στο «Παίδων – Αγλαΐα Κυριακού», με RSV. Η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στην εφημερία του Αγλαΐα Κυριακού το βράδυ της Κυριακής 08.02.2026, εισήχθη μωρό κοριτσάκι 30 ημερών σε πολύ σοβαρή κατάσταση από εποχικό ιό RSV, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννακός αναρωτήθηκε: «Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

Τι είναι ο RSV

Ο RSV είναι η συντομογραφία για τον Respiratory Syncytial Virus (Ιός Αναπνευστικού Συνδρόμου), έναν ιό που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ποιοι προσβάλλονται: Κυρίως βρέφη και νήπια, αλλά μπορεί να προσβάλει και ενήλικες, ειδικά ηλικιωμένους ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Συμπτώματα: Ρινίτιδα, βήχας, πυρετός, φτέρνισμα, δύσπνοια ή συριγμός. Σε βρέφη μπορεί να προκαλέσει βρογχιολίτιδα ή πνευμονία .

Μετάδοση: Κυρίως μέσω σταγονιδίων από βήχα ή φτέρνισμα, ή με επαφή με μολυσμένες επιφάνειες.

Πρόληψη: Συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με μολυσμένα άτομα, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει προληπτική θεραπεία για πολύ ευπαθή βρέφη.

Ο RSV είναι πιο επικίνδυνος για βρέφη και ηλικιωμένους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αναπνευστικού τους συστήματος και της ανοσολογικής τους άμυνας:

Βρέφη

Το αναπνευστικό σύστημα των βρεφών είναι ακόμη μικρό και ευαίσθητο . Οι αεραγωγοί τους είναι στενότεροι, οπότε ακόμα και μικρή φλεγμονή ή βλέννα μπορεί να προκαλέσει σημαντική απόφραξη, οδηγώντας σε δυσκολία στην αναπνοή .

Το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει αναπτύξει πλήρως αντισώματα κατά του RSV, ειδικά αν είναι νεογέννητα ή πρόωρα.

Ο RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως βρογχιολίτιδα ή πνευμονία, που μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για βρέφη.

Ηλικιωμένοι