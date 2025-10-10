Ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα μακράς δράσης, το Nirsevimab, το οποίο προσφέρει προστασία με μία μόνο δόση για ολόκληρη την περίοδο του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), αναμένεται να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί σε όλα τα βρέφη, καθώς και σε παιδιά έως δύο ετών υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την παιδίατρο, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και Εκπαιδευτή-Ελεγκτή Ιατρό του ΕΟΔΥ στην Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμώξεων, Όλγα Τζέτζη, μιλώντας στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Όπως εξηγεί η κ. Τζέτζη, το συγκεκριμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έχει ήδη ενταχθεί από πέρσι στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας υψηλή αποτελεσματικότητα και σημαντική μείωση των νοσηλειών. «Υπάρχει ένα παλαιότερο μονοκλωνικό αντίσωμα, το palivizumab, που χρησιμοποιείται σε ειδικές ομάδες βρεφών υψηλού κινδύνου, όπως πρόωρα ή με συγγενείς καρδιοπάθειες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μηνιαία χορήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που το καθιστά δύσχρηστο».

Απαντώντας στο ερώτημα αν το νέο φάρμακο θα αποζημιώνεται, η παιδίατρος διευκρινίζει: «Εφόσον εντάχθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο τροποποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων, σαφώς θα αποζημιώνεται».

Εμβόλιο για εγκύους – Προστασία του νεογνού μέσω της μητέρας

Η κ. Τζέτζη επισημαίνει ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη έναντι του RSV, το νέο εμβόλιο που χορηγείται στις εγκύους. «Το εμβόλιο, το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού της εγκύου, συνταγογραφείται από τον γυναικολόγο και συνιστάται να γίνεται μεταξύ 32ης και 36ης εβδομάδας κύησης, ώστε να περάσουν αντισώματα στο μωρό πριν από τη γέννα. Τα αντισώματα που παράγονται σε περίπου δύο εβδομάδες από τον οργανισμό της μητέρας θα προστατέψουν το νεογνό».

Η ίδια προσθέτει ότι η έγκυος γυναίκα θα πρέπει να συμβουλεύεται τον γυναικολόγο της για τα οφέλη του εμβολιασμού και το σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί.

Μονοκλωνικά αντισώματα και εμβόλια – Διαφορετικοί μηχανισμοί προστασίας

Η παιδίατρος του ΕΟΔΥ εξηγεί ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα προσφέρουν άμεση προστασία, καθώς πρόκειται για έτοιμα αντισώματα που χορηγούνται στο παιδί. «Αντίθετα, τα εμβόλια διδάσκουν το ανοσοποιητικό να φτιάξει τα δικά του αντισώματα, κάτι που χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες». Για τον RSV, τα εμβόλια απευθύνονται σε εγκύους και σε ενήλικες άνω των 60 ετών, ενώ τα μονοκλωνικά προορίζονται για νεογνά, βρέφη και παιδιά έως δύο ετών.

Συμπτώματα και ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο RSV είναι ένας ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και εμφανίζεται κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Μετά την πανδημία COVID‑19, έχει παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας του στην κοινότητα. Ο ιός μεταδίδεται εύκολα μέσω φταρνίσματος, βήχα ή επαφής με μολυσμένες επιφάνειες και μολύνει σχεδόν όλα τα παιδιά πριν από τα δύο τους χρόνια.

«Μπορεί να προκαλέσει ένα απλό κρυολόγημα, αλλά σε ειδικές ομάδες, όπως βρέφη κάτω των έξι μηνών, πρόωρα, παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ή ανοσοκατεσταλμένα, καθώς και σε υπερήλικες άνω των 70 ετών, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως πνευμονία ή βρογχιολίτιδα», τονίζει η κ. Τζέτζη. Συμπτώματα που προκαλούν ανησυχία είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, ο παρατεταμένος πυρετός, η αφυδάτωση και η νωθρότητα.

RSV: Η κύρια αιτία νοσηλείας βρεφών στις ΗΠΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημιουργήσει ενημερωτικά βίντεο υπό τον τίτλο «Μικροί πνεύμονες, μεγάλοι κίνδυνοι», προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για τον RSV. Όπως σημειώνει η κ. Τζέτζη, ο ιός αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας υγιών βρεφών και παιδιών κάτω των πέντε ετών στις ΗΠΑ, όπου κάθε χρόνο νοσηλεύονται 58.000 έως 80.000 παιδιά.

«Ο RSV είναι ένας ιός που γνωρίζουμε καλά, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε εργαλείο για μαζική πρόληψη. Με το νέο μονοκλωνικό αντίσωμα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: μία δόση, ολόκληρη περίοδος προστασίας, λιγότερες νοσηλείες. Οι γονείς είναι καλό να μιλήσουν με τον παιδίατρο για τις νέες δυνατότητες πρόληψης», καταλήγει η κ. Τζέτζη.