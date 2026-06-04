Σε υψηλούς τόνους κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απευθύνει ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, καλώντας τον να αναλάβει τις ευθύνες του και να υπογράψει τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ για την ασφαλή επανέναρξη των δρομολογίων κατά τη θερινή περίοδο.

Στην επιστολή του, ο κ. Κυρανάκης κάνει λόγο για «μεγάλη αντίφαση» μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων και των ενεργειών του δημάρχου, καθώς και για αναξιοπιστία όσων, όπως αναφέρει, έχουν ειπωθεί σε συσκέψεις στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθυμίζει ότι στις 14 Μαΐου ο δήμαρχος είχε δηλώσει δημόσια πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διέλευση του τρένου από το φαράγγι του Βουραϊκού, επισημαίνοντας ότι επί 130 χρόνια δεν έχουν σημειωθεί ατυχήματα από πτώσεις βράχων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, όταν ο ΟΣΕ απέστειλε σχετική επιστολή, ζητώντας επίσημη βεβαίωση από τον Δήμο, δεν υπήρξε ανταπόκριση, ενώ στη συνέχεια ο Δήμος απάντησε ότι «αναφέρει αλλά δεν βεβαιώνει» τα σχετικά στοιχεία.

Ο κ. Κυρανάκης επικαλείται επίσης τις διαβεβαιώσεις που, όπως υποστηρίζει, δόθηκαν από τον δήμαρχο και εκπροσώπους του Δήμου σε συσκέψεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και των βουλευτών Αχαΐας, σύμφωνα με τις οποίες κατά τους θερινούς μήνες δεν παρατηρούνται κατολισθήσεις στην περιοχή. Παράλληλα, αναφέρεται στις εργασίες καθαρισμού που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ στη γραμμή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί μετά από ενέργειες τοπικών παραγόντων και δημόσιες παρεμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια της διαδρομής.

«Ο Οδοντωτός δεν θα επαναλειτουργήσει ούτε με δημόσιες δηλώσεις ούτε με διαδηλώσεις», τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός, καλώντας τον δήμαρχο και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να υπογράψουν τη σχετική βεβαίωση, ώστε να ανοίξει ξανά η γραμμή κατά τη θερινή περίοδο.

Η υπόθεση του Οδοντωτού εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων, καθώς η επαναλειτουργία του συνδέεται άμεσα με την τουριστική κίνηση και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ υπουργείου και Δήμου αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των απαιτούμενων εγγυήσεων για την ασφαλή λειτουργία του εμβληματικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος

Για το ίδιο θέμα, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Διακοφτό – Καλάβρυτα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιθανή επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου κατά τη θερινή περίοδο.

Η επαναφορά της κυκλοφορίας του ιστορικού μέσου μεταφοράς, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, παραμένει συνδεδεμένη με τη λήψη επίσημης βεβαίωσης από τις αρμόδιες αυτοδιοικητικές αρχές, σχετικά με τη μείωση του κινδύνου κατολισθήσεων κατά μήκος της γραμμής.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού στο τμήμα μεταξύ του 15ου και του 22ου χιλιομέτρου της διαδρομής, με την απομάκρυνση βλάστησης και άλλων υλικών που επηρεάζουν τη ζώνη διέλευσης των συρμών.

Παράλληλα, για την Παρασκευή 5 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία ειδικής αμαξοστοιχίας έργων με προσωπικό του τμήματος γραμμής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο υπόλοιπο δίκτυο. Οι εργασίες εντάσσονται στον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία συνήθως δεν καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού και στοιχεία σχετικά με την εκδήλωση ή μη έντονων κατολισθητικών φαινομένων κατά τους θερινούς μήνες. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση.

Οι πληροφορίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα που εξετάζει ο Διαχειριστής Υποδομής, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Όπως επισημαίνουν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, οι ενέργειες προετοιμασίας και αξιολόγησης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.