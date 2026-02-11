Ο Οδοντωτός παρουσίασε εκ νέου βλάβη σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα – Διακοπτό, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:50 το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικής βλάβης.

Όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, στο σημείο στάλθηκε εφεδρική αμαξοστοιχία για να προσφέρει συνδρομή. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, ακινητοποιήθηκαν και τα δύο τρένα σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Η Hellenic Train ενημέρωσε ότι οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνσή τους, ενώ έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία.

Στο σημείο έχει κληθεί η ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμει στη διαδικασία απεγκλωβισμού, με στόχο την ασφαλή και ομαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.