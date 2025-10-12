Βλάβη σημειώθηκε στον συρμό του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα. Σύμφωνα με το kalavrytanews, o συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβάτες είχαν εγκλωβιστεί σε σημείο βραχώδες, απόκρημνο, με βράχια ενώ χάλασε και το 2ο βαγόνι που μετέβαινε για να πάρει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Στην περιοχή μετέβη 6μελης ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προς απεγκλωβισμό τους.