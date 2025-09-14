Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα, με κατηγορούμενους τον ηγούμενο της Μονής του Μέγα Σπηλαίου και ενός ακόμη μοναχού, καθώς και τεσσάρων ιδιωτών.

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι ρασοφόροι ετοιμαζόταν να πουλήσουν εκτός από τις 17 αρχαίες εικόνες και τα αρχαία νομίσματα και δύο Ευαγγέλια. Σύμφωνα μάλιστα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το ένα από τα δύο είναι ιστορικής και εθνικής αξίας, καθώς χρονολογείται στο 1.700 και σε αυτό φέρεται να ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί στην έναρξη της Επανάστασης του 1821. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι φερόμενοι ως δράστες σχεδίαζαν να το πουλήσουν έναντι 200.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ψάχνουν το άγαλμα της Θεάς Αρτέμιδος, αξίας 10 εκατ. ευρώ, που όπως φέρεται να έχει πει σε υποκλαπείσα συνομιλία ο ηγούμενος της Μονής του Μέγα Σπηλαίου, παραμένει θαμμένο σε κάποιο χωράφι στην περιοχή.