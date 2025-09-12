Στη φυλακή οδηγήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 11/9/2025 μετά τις «μαραθώνιες» απολογίες τους ο ηγούμενος, ένας μοναχός και ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις «ιερές» μπίζνες στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα, που προσπαθούσε να πουλήσει τεράστιας αξίας κειμήλια της Μονής. «Τα αντικείμενα βρέθηκαν νομίμως στην κατοχή μου. Προέρχονται από συλλογή, που είχα παραλείψει να δηλώσω. Δεν υπάρχει θέμα αγοραπωλησίας», ισχυρίστηκε ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Τις κατηγορίες που του αποδίδονται, προσπάθησε να αντικρούσει και ο βοηθός του. «Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής, σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία, αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο», ανέφερε ο μοναχός.

«Ήταν όλα προσωπικά αντικείμενα με συναισθηματική αξία, δεν ήταν περιουσία της Μονής, ούτε καν γενικότερα της εκκλησίας. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός περαιτέρω διάθεσης και δεν χρειάστηκε ή αμέλησαν να τα δηλώσουν, όχι δολίως», σημείωσε ο δικηγόρος του μοναχού, Βασίλης Χρονόπουλος.

Την ίδια ώρα οι Αρχές «χτενίζουν» τα χωράφια γύρω από τη Μονή, για να εντοπίσουν το μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων της Θεάς Αρτέμιδος, το οποίο ο ηγούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του και ήθελε να βγάλει στο «σφυρί» έναντι 10 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, που υποδύονταν τους αγοραστές, πως το άγαλμα ήταν θαμμένο σε χωράφι.