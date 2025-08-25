Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού χθες Κυριακή 24 Αυγούστου, καθώς η αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν στα Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το τρένο της Hellenic Train με 38 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά και οι επιβάτες περίμεναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 4 ώρες στον συρμό ενώ μάλιστα, χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστούν.

«Οι άνθρωποι μείνανε παγιδευμένοι για 4 ώρες μέσα στο τρένο. Η Hellenic Train δεν είχε καθόλου να τους δώσει νερό. Ο κλιματισμός δεν δούλευε γιατί το πρόβλημα ήταν ηλεκτρολογικό. Δεν τους επέτρεπαν να κατέβουν γιατί ήταν επικίνδυνο, είχαν ζέστη, δεν έπιασαν τα κινητά τους ήταν στη μέση του πουθενά. Στο τέλος η κουνιάδα μου έπαθε κρίση πανικού, διότι παιδάκια έκλαιγαν, ηλικιωμένοι λιποθυμούσαν. Ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους, τους είχαν σε κανονική ομηρία για 4 ώρες. Είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι κάνει το παιδί μου», είπε επιβάτης μιλώντας στην εκπομπή Live News.