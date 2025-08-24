Μια δυσάρεστη εμπειρία βίωσαν δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού, που αποφάσισαν να ταξιδέψουν με το τρενάκι για να κάνουν την γραφική διαδρομή στα Καλάβρυτα και κατέληξαν να περνούν περιπέτεια και να καλούν την βοήθεια του 112.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, ενώ το τρενάκι κινείτο μεταξύ Νιάματα και Πόρτες, υπέστη βλάβη και σταμάτησε στο μέσον της διαδρομής. Αποτέλεσμα ήταν δεκάδες επιβάτες να εγκλωβιστούν στο σημείο και να αναζητήσουν βοήθεια καλώντας το 112. Οι επιβάτες περιμένουν να μεταφερθούν στο Διακοπτό, άγνωστο όμως πότε θα καταφέρουν τα συνεργεία να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς είναι δύσβατο.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οδοντωτός μένει κατά τη διάρκεια της διαδρομής λόγω βλάβης.