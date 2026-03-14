Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία Ηρακλείου μετά τον θάνατο μωρού μόλις τεσσάρων μηνών το πρωί του Σαββάτου

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε χωριό της ενδοχώρας του δήμου Ηρακλείου.

Το αγοράκι τεσσάρων μηνών το βρήκε νεκρό στη κούνια η μητέρα του, σύμφωνα με το cretalive.gr. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά

Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία – νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.