Με ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ και πολλά ερωτήματα ήρθαν αντιμέτωποι οι γιατροί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων χθες το βράδυ.

Από την Ηλεία μεταφέρθηκε επειγόντως στην Πάτρα, ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις των γιατρών είχε υποστεί κακοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr το βρέφος έχει κατάγματα στα άκρα (τα οποία δεν μπορεί να προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα – τραυματισμό) αλλά και κάποια εγκαύματα στο κορμί του.

Οι γιατροί του Καραμανδανείου βρίσκονται σε συνεχη επαγρύπνηση για το μωρό, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές για να γίνει έρευνα σε σχέση με την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα