Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (24/3) στην Πάτρα, όταν η Αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρό περιστατικό σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας Ρομά εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας πιστόλι και απευθυνόμενος σε υπάλληλο είπε: «Πες στο αφεντικό σου να με “καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω». Ακολούθησαν στιγμές έντασης και αναστάτωσης, με τον άνδρα να διαφεύγει αρχικά από το σημείο.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όπως προέκυψε, το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της Ασφάλειας Πατρών, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να σχετίζεται με παλαιότερο περιστατικό κλοπής. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να επιχείρησε να εκφοβίσει τον υπεύθυνο του καταστήματος ενόψει δίκης που αναμένεται να διεξαχθεί το προσεχές διάστημα.