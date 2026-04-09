Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους στον Πύργο, καθώς η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, κατόπιν απόφασης της Ανακρίτριας και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού, σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση, η μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς τα τραύματα στο βρέφος ήταν εμφανή και πολυάριθμα. Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να κακοποιούσε το βρέφος με δαγκωματιές και καψίματα από τσιγάρο, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.