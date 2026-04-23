Ο «Ακύλας», ο σκύλος της αστυνομίας, οδήγησε στον εντοπισμό ενός κιλού κοκαΐνης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος εντόπισε την κοκαΐνη σε ειδική κρύπτη στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 57χρονος από τα Σκόπια. Η ΕΛ.ΑΣ., έχοντας πληροφορίες για οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης, παρακολουθούσε το 57χρονο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να σταθμεύει το αυτοκίνητο και να πηγαίνει να ανοίξει ένα δεύτερο όχημα, πιθανότατα με σκοπό να αφήσει το φορτωμένο αυτοκίνητο για να παραληφθεί από κάποιον άλλο.

Οι Αρχές αναζητούν τους συνεργούς του 57χρονου.