Μια σημαντική ευκαιρία σταδιοδρομίας ανοίγει για τους διπλωματούχους μηχανικούς της χώρας, καθώς το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή προκηρύσσει την απευθείας κατάταξη 39 Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού. Η διαδικασία, που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ του ΑΣΕΠ, δίνει τη δυνατότητα σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών να ενταχθούν μόνιμα στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση, καθιστώντας το πτυχίο και τη γνώση ξένων γλωσσών καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία.

Κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα και Σχολή

Η πλήρωση των 39 θέσεων θα πραγματοποιηθεί από αποφοίτους Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, ως εξής:

Μηχανολόγοι Μηχανικοί (06 θέσεις – ΚΩΔ. 100):

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (09 θέσεις – ΚΩΔ. 200):

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτικοί Μηχανικοί (03 θέσεις – ΚΩΔ. 300):

Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (12 θέσεις – ΚΩΔ. 400):

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΔΠΘ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

Χημικοί Μηχανικοί (02 θέσεις – ΚΩΔ. 500):

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (07 θέσεις – ΚΩΔ. 600):

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών και Ιωαννίνων

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αναπλήρωση κενών θέσεων

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν καλυφθούν από την αρχική κατηγορία, προβλέπεται σύστημα αναπλήρωσης:

Οι κενές θέσεις Μηχανολόγων καλύπτονται από Ναυπηγούς και αντίστροφα.

και αντίστροφα. Κενά σε Ηλεκτρολόγους καλύπτονται από Ηλεκτρονικούς και αντίστροφα.

Αν παραμείνουν κενά, η επιλογή γίνεται από τις λοιπές τεχνικές κατηγορίες κατά σειρά προτεραιότητας. Για Πολιτικούς και Χημικούς Μηχανικούς, η κάλυψη αποφασίζεται από τον Αρχηγό Λ.Σ., βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

Βασικά προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για την κατάταξη πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να έχουν γεννηθεί από 01-01-1996 και μετά (έως 30 ετών). Να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,63 μ. οι γυναίκες. Να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) μίας από τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Να διαθέτουν καταλληλότητα κατηγορίας Ι/1.

Πού και πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Διεύθυνση αποστολής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.