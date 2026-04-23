Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η αγορά των καυσίμων στη χώρα, με τις τιμές να προκαλούν έντονο πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,020 €/λτ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ανοδική πορεία επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων, με το Diesel κίνησης να αγγίζει τα 1,908 €/λτ, ενώ η 100άρα αμόλυβδη πωλείται πλέον κατά μέσο όρο στα 2,244 €/λτ. Ακόμη και στο Diesel θέρμανσης, η τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα (1,766 €/λτ), επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, την ώρα που το υγραέριο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,314 €/λτ.