Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η αγορά των καυσίμων στη χώρα, με τις τιμές να προκαλούν έντονο πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,020 €/λτ σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η ανοδική πορεία επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων, με το Diesel κίνησης να αγγίζει τα 1,908 €/λτ, ενώ η 100άρα αμόλυβδη πωλείται πλέον κατά μέσο όρο στα 2,244 €/λτ. Ακόμη και στο Diesel θέρμανσης, η τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα (1,766 €/λτ), επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, την ώρα που το υγραέριο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,314 €/λτ.
