Η αλγοριθμική εποχή ως καταλύτης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά και την ΕΕ τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήσε ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος, με τον κ. Philippe Rogge, Worldwide Public Sector & Sovereignty Leader, Microsoft στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων και της εκπαίδευσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έδωσε ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι «η αύξηση της παραγωγικότητας είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας καθιστά μια οικονομία πιο ανθεκτική και αυξάνει την ευημερία των πολιτών», επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγικότητα: οι παραγωγικές επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας.

Αναφερόμενος στην πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα, σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να υπάρχει επενδυτικό κενό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το 2019 οι επενδύσεις ήταν στο 11% του ΑΕΠ. Σήμερα βρίσκονται στο 18% του ΑΕΠ, ωστόσο παραμένουν περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 22%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στάθηκε ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως είπε, σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να εντοπίζονται στις υποδομές, στις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το ως μία ακόμη κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εκπαίδευση, την οποία χαρακτήρισε ως καθοριστικό παράγοντα για την προσαρμογή της κοινωνίας στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η εκπαίδευση μπορεί να λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η τεχνητή νοημοσύνη να μη μείνει μια τεχνολογία αιχμής, αλλά να διαχυθεί στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις», τόνισε.

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε επίσης στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο μετά την περίοδο της κρίσης.

Όπως είπε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει πλήρως», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο στον τουρισμό και τη ναυτιλία αλλά και στη βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα, στο τσιμέντο και στα καλώδια.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την εργασία και όχι εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη υποκαταστήσει την εργασία, τότε μόνο το κεφάλαιο θα ωφεληθεί. Αν όμως λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την εργασία, τότε μπορεί να ανοίξει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα», ανέφερε.

Ph. Rogge: «Kρίσιμη προτεραιότητα είναι το skilling, δηλαδή η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων». Στη σημασία της ουσιαστικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και του πρωταγωνιστικού ρόλου του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή μετάβαση εστίασε ο Philippe Rogge, Πρόεδρος του Worldwide Public Sector της Microsoft, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο Delphi Economic Forum.

Ο Philippe Rogge υπογράμμισε ότι τα πραγματικά οφέλη της τεχνολογίας δεν προκύπτουν στο στάδιο της εφεύρεσης, αλλά στο στάδιο της αξιοποίησής της. «Τα πραγματικά οφέλη ξεκινούν όχι εκεί όπου εφευρίσκονται οι τεχνολογίες, αλλά εκεί όπου χρησιμοποιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επιτυχία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα κριθεί από το πόσο γρήγορα οι οικονομίες και οι κοινωνίες θα ενσωματώσουν τις νέες δυνατότητες.

Όπως σημείωσε, χώρες όπως η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Γαλλία επενδύουν ήδη δυναμικά στα δικά τους γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (LLMs), στην εφαρμογή της τεχνολογίας στη βασική έρευνα, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επενδύσεις στις υποδομές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτές από μόνες τους δεν αρκούν. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις σε data centers είναι σημαντικές, αλλά δεν αποτελούν πανάκεια, καθώς το κρίσιμο στοιχείο είναι η ευρεία διάχυση της τεχνολογίας στην κοινωνία και στην οικονομία.

Ο ίδιος παρουσίασε μάλιστα την Ελλάδα ως μία χώρα με σημαντικές προοπτικές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι νέοι στην Ελλάδα, ηλικίας 19 έως 24 ετών, κατατάσσονται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο Philippe Rogge τόνισε ότι η επόμενη κρίσιμη προτεραιότητα είναι το skilling, δηλαδή η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.

«Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό οδηγεί στην εξίσωση των ευκαιριών και στην ισότιμη πρόσβαση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στον ρόλο του δημόσιου τομέα, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για ολόκληρη την οικονομία. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος υιοθετεί πρώτο τις νέες τεχνολογίες, βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. «Αν ο δημόσιος τομέας ηγηθεί, τότε θα ωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του Worldwide Public Sector της Microsoft εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως είπε, η χώρα έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο ήδη ξεχωρίζει σε έναν κρίσιμο τομέα: την υιοθέτηση τεχνολογίας από τον δημόσιο τομέα. «Αυτό είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει η Ελλάδα το πλήρες δυναμικό αυτών των τεχνολογιών», κατέληξε.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δημοσιογράφος Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Το Βήμα».

