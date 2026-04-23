Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας, μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην έδρα της Πόρτο, υπερασπιζόμενη το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι. Με το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης, τα «λιοντάρια» πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Πόρτο μπήκε δυνατά και προσπάθησε να πιέσει από τα πρώτα λεπτά, αναζητώντας το γκολ που θα έφερνε το ζευγάρι στα ίσα. Ωστόσο, παρά την κατοχή και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά τον αγώνα, κράτησε το μηδέν στην άμυνα και έδειξε ψυχραιμία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Το έργο της έγινε ακόμη πιο εύκολο στο 89ο λεπτό, όταν η Πόρτο έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Βαρέλα.

Στον τελικό της 24ης Μαΐου, η ομάδα της Λισαβόνας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Τορένσε και Φάφε, έχοντας φυσικά τον τίτλο του φαβορί.