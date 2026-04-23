Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον άσκησε έντονη κριτική στα μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο που καλύπτουν τη βιογραφική ταινία «Michael», η οποία βασίζεται στη ζωή του διάσημου μουσικού, δηλώνοντας ότι τα ΜΜΕ «δεν έχουν πια τον έλεγχο της αφήγησης».

Ο Taj Jackson, γιος του αδελφού του Μάικλ, Tito Jackson, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Συγγνώμη μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν μπορείτε πλέον να ελέγχετε την αφήγηση για το ποιος πραγματικά ήταν ο Μάικλ Τζάκσον. Το κοινό θα δει αυτή την ταινία και θα αποφασίσει μόνο του. Και αυτό δεν μπορείτε να το αντέξετε.»

Σε επόμενη ανάρτηση πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να δω κάποιους κριτικούς να αναγκάζονται να παραδεχθούν το λάθος τους. Και ναι, θα είμαι τόσο μικροπρεπής.»

Η νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Οι δηλώσεις του Taj Jackson έγιναν λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας Michael, σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του τραγουδιστή, Jaafar Jackson, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στον ρόλο του Μάικλ Τζάκσον.

Στο πλευρό του εμφανίζονται ο Colman Domingo ως Joe Jackson και η Nia Long ως Katherine Jackson. Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητικές κριτικές, με ποσοστό έγκρισης 36% στο Rotten Tomatoes κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η υπόθεση και οι αντιδράσεις

Το Michael, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα του αείμνηστου καλλιτέχνη, αφηγείται την πορεία του από τα πρώτα του χρόνια με τους Jackson 5 έως το 1988, όταν περιόδευε με το άλμπουμ Bad.

Η επιλογή να ολοκληρωθεί η ιστορία σε αυτό το σημείο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ταινία δεν αναφέρεται στις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων που διατυπώθηκαν εις βάρος του πριν από τον θάνατό του το 2009, αφήνοντάς τες εκτός αφήγησης.

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.