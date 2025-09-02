Ο υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) αποκάλυψε, ότι η Πάρις και ο Πρινς Τζάκσον (Paris-Prince Jackson), τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), έδωσαν τις συμβουλές τους για τη βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τον «βασιλιά της ποπ».

Ο Ντομίνγκο, ο οποίος θα υποδυθεί τον πατριάρχη της οικογένειας, Τζο Τζάκσον (Joe Jackson), ευχαρίστησε ξεχωριστά την Πάρις για την καθοδήγησή της.

«Έλαβα πολύτιμη βοήθεια από την Πάρις και τον Πρινς καθώς προσεγγίζω τον περίπλοκο ρόλο του Τζο Τζάκσον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σταρ στο περιοδικό People με αφορμή το φιλανθρωπικό γκαλά amfAR που παρουσίασε στη Βενετία.

Παρά την αμφιλεγόμενη κληρονομιά του Μάικλ Τζάκσον, ο Ντομίνγκο τόνισε ότι τα παιδιά του, στηρίζουν το κινηματογραφικό εγχείρημα.

«Είναι πολύ υποστηρικτικοί απέναντι στην ταινία μας», ανέφερε και τόνισε ότι οι συμβουλές της Πάρις ήταν «πολύ χρήσιμες», τόσο για εκείνον όσο και για την παραγωγή ενώ χαρακτήρισε τον Πρινς, «άνθρωπο του έργου».

Ο ηθοποιός εξήγησε, ότι αποδέχτηκε τον ρόλο καθώς το φιλμ προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στην οικογένεια του θρύλου της ποπ. Σημειώνεται ότι το ρόλο του Μάικλ έχει ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson).

«Δεν θα είχαμε τίποτα από αυτή τη μουσική για την οποία έχουμε τόσο όμορφες αναμνήσεις… χωρίς την οικογένεια Τζάκσον. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Μάικλ, αλλά σε όλη την οικογένεια», πρόσθεσε.

Η βιογραφική ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το οποίο έχει ήδη γυριστεί, εστιάζει στην παιδική ηλικία του «βασιλιά της ποπ» και στα πρώτα χρόνια της καριέρας του με τους The Jackson 5, ενώ η δεύτερη ταινία θα καλύψει το υπόλοιπο της πορείας του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Independent», το φιλμ αναμένεται να αποφύγει τους «σκοτεινούς» σταθμούς της ζωής του, παρακάμπτοντας τις κατηγορίες που βάραιναν τον σταρ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάιλς Τέλερ (Miles Teller), Νία Λονγκ (Nia Long), Κέντρικ Σάμσον (Kendrick Sampson) και Κατ Γκράχαμ (Kat Graham).Η ταινία «Michael» σε σενάριο του Τζον Λόγκαν (John Logan) έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου 2026.