Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Αμερικής) να δημοσιοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν το σκάνδαλο Έπστιν, έπειτα από μήνες υπεκφυγών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό.

Τα έγγραφα αυτά, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον Νεοϋορκέζο επιδραστικό χρηματιστή και δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε το 2019, αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις του με εξέχουσες προσωπικότητες, εκ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διεξάγει προεκλογική εκστρατεία το 2024 δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, ήταν επί μήνες απρόθυμος να τηρήσει την υπόσχεσή του, καταλήγοντας να χαρακτηρίσει “φάρσα” την υπόθεση αυτή, την οποία εργαλειοποίησε, όπως δήλωσε, η Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Η βάση των οπαδών του Τραμπ “MAGA” (“Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη”), εμμονική με το σκάνδαλο, αντέδρασε οργισμένα όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν είχε ανακαλύψει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή νέες διώξεις.

Έπειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών, θεσπίζοντας τον Νοέμβριο νόμο που απαιτεί από την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει στην κατοχή της.

Στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό με τον Τζέφρι Έπσταϊν και διάσημους φίλους του, όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μπιλ Κλίντον και ο Μικ Τζάγκερ. Στις φωτογραφίες ο Κλίντον και ο Τζάγκερ εμφανίζονται με μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με τον Έπσταϊν. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι διέκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσιε συνεργάστηκε με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Κάνα για τη σύνταξη νομοσχεδίου που θα υποχρέωνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και η ηγεσία προσπάθησαν να σταματήσουν την προσπάθεια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το θέμα «δημοκρατική φάρσα». Τρεις γυναίκες Ρεπουμπλικάνες βουλευτές υποστήριξαν τη δημοσιοποίηση, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ψήφους για να παρακαμφθεί η ηγεσία του κόμματος.

Η βουλευτής Τέιλορ Γκρίν δέχθηκε πίεση να αποσύρει την υποστήριξή της και τελικά αποχώρησε από το Κογκρέσο. Η Λόρεν Μποέμπερτ συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ λίγες ημέρες πριν από την τελική ψηφοφορία.

Όταν οι νομοθέτες δεν υποχώρησαν, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, οδηγώντας στη δημοσιοποίηση των φακέλων του Έπσταϊν.

Τέλος, η αναφορά ή η εμφάνιση κάποιου προσώπου στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης. Πολλοί από όσους έχουν ταυτοποιηθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις σχετικές με τον Τζέφρι Έπσταϊν.