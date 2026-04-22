Ο Άλεξ Γκάρλαντ, σεναριογράφος του 28 Χρόνια Μετά, ετοιμάζεται για τη νέα του μεγάλη πρόκληση: τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του θρυλικού βιντεοπαιχνιδιού Elden Ring. Όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες A24 και Bandai Namco Entertainment, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν εντός του έτους, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το 2028.

Το επιτυχημένο action RPG του 2022, που βασίζεται στη μυθολογία του George R. R. Martin και την καθοδήγηση του Hidetaka Miyazaki της FromSoftware, έχει ξεπεράσει τις 30 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Με περισσότερα από 400 βραβεία Game of the Year, το Elden Ring έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά παιχνίδια της δεκαετίας.

Εντυπωσιακό καστ και παραγωγή υψηλών προδιαγραφών

Στο καστ θα συμμετάσχουν οι Kit Connor (Warfare, Heartstopper), Ben Whishaw (Peter Hujar’s Day, This Is Going to Hurt), Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War) και Nick Offerman (The Last of Us, Margo’s Got Money Troubles).

Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga), Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno (Ex Machina), Jonathan Pryce (The Two Popes, The Crown), Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird και Peter Serafinowicz.

Ο Γκάρλαντ θα υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, με την παραγωγή να ξεκινά την άνοιξη του 2026. Η ταινία θα γυριστεί σε φορμά IMAX, με ημερομηνία πρεμιέρας την 3η Μαρτίου 2028.

Η δημιουργική σύνδεση με το παιχνίδι

Φανατικός gamer και λάτρης του Elden Ring, ο Γκάρλαντ πρότεινε προσωπικά στις Bandai Namco και FromSoftware να αναλάβει το φιλόδοξο εγχείρημα. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει στα είδη της φαντασίας και του τρόμου, έχει υπογράψει σενάρια όπως τα 28 μέρες μετά , Sunshine, Μη μ’ αφήσεις ποτέ, Go και Dredd.

Ως σκηνοθέτης, έκανε το ντεμπούτο του με το πολυβραβευμένο Ex Machina και συνέχισε με τις ταινίες Annihilation, Men, Civil War και Warfare, εδραιώνοντας τη φήμη του ως δημιουργού που συνδυάζει φιλοσοφικό βάθος και οπτική τόλμη.

Η μυθολογία πίσω από τον κόσμο του Elden Ring

Ο συγγραφέας του Game of Thrones, George R. R. Martin, συνεργάστηκε με τον δημιουργό του Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, για τη δημιουργία του Elden Ring. Όπως είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος της FromSoftware, Yasuhiro Kitao, «George R.R. Martin έγραψε το αρχικό μυθολογικό υπόβαθρο του παιχνιδιού, δημιουργώντας μια ιστορία που διαδραματίζεται πολλά χρόνια πριν από τα γεγονότα του ίδιου του παιχνιδιού».

Η δράση εκτυλίσσεται στα Lands Between, έναν κόσμο που κυβερνά η βασίλισσα Marika. Μετά τη διάλυση του Elden Ring, ο πόλεμος ανάμεσα στα ημίθεα παιδιά της οδηγεί σε χάος, ενώ οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός από τους Tarnished που επιστρέφουν για να διεκδικήσουν τη θέση τους στον θρόνο.