Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στο περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στις ενεργειακές πιέσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται «ανθεκτικές και αισιόδοξες», εκτιμώντας πως το βασικό σενάριο παραμένει η σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Ανήκω στους αισιόδοξους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, αλλά απόφασης».

Παρά την αισιοδοξία αυτή, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και διευκρίνισε πως η νομισματική πολιτική θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις εξελίξεις. «Αν χρειαστεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης. Υπενθύμισε, επίσης, πως η Ευρώπη έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακών κρίσεων τα τελευταία χρόνια.

Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ και οι προκλήσεις της νομισματικής πολιτικής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. «Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε ή θα τολμούσε να μειώσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι η διασφάλιση της σταθερότητας προς όφελος της κοινωνίας και όχι η μεγιστοποίηση των κερδών.

Όπως εξήγησε, η βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο «χωρίς να υπάρξει ο κίνδυνος ύφεσης». Οι αποφάσεις, όπως είπε, απαιτούν λεπτές ισορροπίες, ιδίως σε περιβάλλον εξωγενών σοκ.

Περισσότερη Ευρώπη και προοπτικές για την Ελλάδα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενοποίησης. «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη», δήλωσε, αναφερόμενος στην ανάγκη για ένωση κεφαλαιαγορών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως σημείωσε, παρατηρείται πλέον σύγκλιση, με τον ευρωπαϊκό Νότο να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Βορρά.

Για την ελληνική οικονομία, ανέφερε ότι έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την περίοδο της κρίσης. «Μην ξεχνάμε πού ήταν η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια», είπε, επισημαίνοντας τη βελτίωση των επενδύσεων και της συνολικής εικόνας της χώρας.

Ψηφιακή μετάβαση και θεσμική λειτουργία

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι «πρέπει να περιμένουμε», σημειώνοντας πως οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά και ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση.

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, τονίζοντας ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε «η Ευρώπη να μη μείνει πίσω στο πεδίο του ψηφιακού χρήματος».