Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο πόλεμος στο Ιράν προκαλούν εκτεταμένη καταστροφή της ζήτησης φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Gas Exporting Countries Forum (GECF). Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε ξέσπασε η κρίση, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού και συμπυκνώματος έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό στη σύγχρονη ιστορία. Οι χώρες που εξαρτώνται από τις προμήθειες του Κόλπου στρέφονται εκ νέου στη χρήση άνθρακα και επιταχύνουν τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μιλώντας στη διάσκεψη Invest in African Energy στο Παρίσι, ο Philip Mshelbila, γενικός γραμματέας του GECF –οργανισμού που εκπροσωπεί δώδεκα χώρες με το 70% των παγκόσμιων διαπιστωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου– σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν προσωρινή αντίδραση. «Αν η σύγκρουση τελείωνε σήμερα, ο κόσμος θα ανέκαμπτε σε έξι μήνες με ένα χρόνο. Αλλά αν διαρκέσει έξι μήνες, αυτές οι αντανακλαστικές αλλαγές που βλέπουμε μπορεί να γίνουν διαρθρωτικές», τόνισε.

Ο Μσέλμπιλα υπογράμμισε ότι το 2026 αναμενόταν να είναι καθοριστική χρονιά για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς προβλεπόταν μετάβαση από μια περίοδο στενότητας σε υπερπροσφορά. «Σαφώς αυτή η σύγκρουση έχει κάνει κάτι σε αυτό, και δεν είναι ακόμη σαφές αν είναι απλώς μια καθυστέρηση ή αν όντως αυτός ο κορεσμός θα έρθει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κρίση στον Κόλπο και η χαμένη ευκαιρία για την Αφρική

Απευθυνόμενος σε Αφρικανούς υπουργούς Ενέργειας, ο Μσέλμπιλα επισήμανε ότι οι αφρικανικοί παραγωγοί φυσικού αερίου χάνουν μια σημαντική ευκαιρία να καλύψουν το κενό προσφοράς που προκάλεσαν οι διακοπές λειτουργίας στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Δυστυχώς, ενώ ορισμένες αφρικανικές χώρες διαθέτουν πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής τόσο σε LNG όσο και σε αέριο μέσω αγωγών, η πλειονότητα αυτών, αν όχι όλες, δεν λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα», σημείωσε. «Αν κοιτάξετε τους εξαγωγικούς αγωγούς προς την Ευρώπη, από την Αλγερία ή ακόμη από τη Λιβύη, κανένας δεν είναι γεμάτος». Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί της Βόρειας Αμερικής καταλαμβάνουν σταδιακά τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές αερίου, πρόσθεσε.

«Κανονικά σε μια κατάσταση κρίσης, αυτό είναι μια ευκαιρία. Γεμίστε το! Καταλάβατε την αγορά! Δυστυχώς χάνουμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία για να γεμίσουμε την υποδομή», είπε ο Μσέλμπιλα, καταλήγοντας: «Τα αποθέματα είναι εκεί, αλλά είναι ακόμη στο έδαφος».