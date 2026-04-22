Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, δηλώνοντας συμμετοχή στο NBA Draft 2026, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης.

Ο 21χρονος φόργουορντ (2.10 μ.), που ανήκει στον Παναθηναϊκό AKTOR από το 2022, επιδιώκει να διεκδικήσει μια θέση στον «μαγικό κόσμο» του NBA, έχοντας ήδη παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το Draft Express, ο νεαρός άσος εξετάζει παράλληλα και το ενδεχόμενο να συνεχίσει την ανάπτυξή του μέσω του NCAA, διατηρώντας ανοιχτές όλες τις επιλογές για το μέλλον του.

Στο διάστημα παρουσίας του στους «Πράσινους», ο Σαμοντούροβ έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας τη EuroLeague και το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024, καθώς και δύο Κύπελλα Ελλάδας το 2025 και το 2026.