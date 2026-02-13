Το NBA σχεδιάζει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των κορυφαίων επιλογών στο draft, με πρωτοβουλία του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ. Η ιδέα στοχεύει να περιορίσει το φαινόμενο του tanking, δηλαδή τις εκούσιες ήττες ομάδων για να εξασφαλίσουν υψηλά draft picks.

Η πρόσφατη επιβολή προστίμου $500.000 στους Γιούτα Τζαζ πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τις συνέπειες του tanking, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της λίγκας. Η διοίκηση του NBA επιθυμεί να μειώσει την εξάρτηση από την παραδοσιακή διαδικασία της κατάταξης και της κλήρωσης για τα πρώτα 14 lottery picks, αναζητώντας τρόπους που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη στο πρωτάθλημα.

Η πρόταση που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού τουρνουά, στο οποίο οι ομάδες θα διεκδικούν τα κορυφαία draft picks, αντικαθιστώντας την τωρινή κλήρωση και αλλάζοντας σημαντικά τις ισορροπίες στην επόμενη ημέρα του πρωταθλήματος.

