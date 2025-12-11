Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε το ρόστερ του με την απόκτηση του Μόντε Μόρις, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, και πλέον μετρά συνολικά πέντε παίκτες από το NBA Draft του 2017.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ διαθέτει πλούσια εμπειρία στη λίγκα, έχοντας αγωνιστεί σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και ξεκινώντας φέτος με τους Πέισερς, πριν μείνει ελεύθερος στις 20 Νοεμβρίου.

Μαζί με τον Μόρις, που είχε επιλεχθεί στο Νο.51 από τους Ντένβερ Νάγκετς, στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» βρίσκονται επίσης ο Νο.8 του ντραφτ Φρανκ Νιλικίνα, ο Νο.41 Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νο.54 Άλεκ Πίτερς και ο Νο.57 Σάσα Βεζένκοφ. Αυτή η «παρέα» από το draft του 2017 φέρνει στον Ολυμπιακό εμπειρία, ποιότητα και ισχυρή παρουσία από παίκτες που έχουν βιώσει το όνειρο του NBA.