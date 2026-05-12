Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την επέκταση δύο νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που καλύπτουν τους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων. Οι συμβάσεις αυτές, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, αφορούν περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι η επέκταση αφορά όλους τους εργαζόμενους στους συγκεκριμένους τομείς – από εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ, μέχρι αναψυκτήρια, εταιρείες catering και μονάδες παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων. Όπως τόνισε, «αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς, πρόσθετες παροχές και επιδόματα».

Η υπουργός επεσήμανε ότι για τον κλάδο του επισιτισμού ο βασικός μισθός κυμαίνεται από 930 έως 1.100 ευρώ, ενώ οι δύο νέες συμβάσεις καλύπτουν την τριετία 2026-2028. Οι αποδοχές προβλέπεται να διαμορφωθούν έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες παροχές, όπως προσαύξηση τριετιών, επίδομα γάμου 10%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10% και επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 15%. «Όλες αυτές οι παροχές επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, σημειώνοντας ότι η σύμβαση υπεγράφη από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και επεκτάθηκε συνολικά στη βάση της Κοινωνικής Συμφωνίας.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη συμμετοχή που καταγράφηκε στην εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο, καθώς και στην παράταση του προγράμματος απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στον δημόσιο τομέα υγείας για ακόμη 12 μήνες.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η κ. Κεραμέως σχολίασε: «Ποια από όλες τις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη; Στην αρχή έλεγε “τουρισμός και εστίαση, τώρα που ξεκινάει η σεζόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την τετραήμερη εργασία”, μετά από δύο μέρες είπε “όχι δεν εννοούσα για τουρισμό και εστίαση, εννοούσα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όχι εντάσεως εργασίας και μόνο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 εργαζομένων”».

Η υπουργός σημείωσε ότι η δυνατότητα εφαρμογής τετραήμερης εργασίας υπάρχει ήδη, καθώς θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, ενώ μπορεί να συμφωνηθεί και μέσω συλλογικής σύμβασης. Τόνισε ωστόσο πως «όταν κάνεις μία πρόταση που αφορά εν δυνάμει εκατομμύρια εργαζόμενους, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι μία μελέτη για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη».

Καταλήγοντας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι κανένας κοινωνικός εταίρος δεν έχει ταχθεί υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ενώ επισήμανε πως οι αυξήσεις στους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων έγιναν εφικτές χάρη στην ψήφιση της Κοινωνικής Συμφωνίας από την κυβέρνηση. «Είναι στη σωστή κατεύθυνση οτιδήποτε είναι εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο, αλλά δεν έχουμε δει μία τέτοια πρόταση», κατέληξε.