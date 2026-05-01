«Στην αποδόμηση της πρότασης Ανδρουλάκη με βάση τα πραγματικά στοιχεία της αγοράς εργασίας» προέβη κατά τη συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου έχει δει ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Τα νομοσχέδια που φέρνω στη Βουλή έχουν ενσωματώσει πάρα πολλές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ, όμως, έχουμε μία πρόταση η οποία έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόταση επικίνδυνη, «καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς να αναφέρει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη ημέρα. Είναι μία πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους», είπε η κ. Κεραμέως, κάνοντας παράλληλα λόγο για κυβίστηση από πλευράς Ανδρουλάκη.

«Την πρώτη μέρα είπε επί της ουσίας, υποχρεωτική τετραήμερη εργασία. Πρέπει να ανοίξει λέει αυτή η συζήτηση και λέω, λοιπόν, εγώ, τι συνεπάγεται αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης; Τα στελέχη του μετά είπαν και κάποια άλλα πράγματα. Υπήρξαν και διαφοροποιήσεις, παρεκκλίσεις και αυτό λέει πράγματα».

Η υπουργός έδωσε ένα παράδειγμα με ένα μανάβικο στο οποίο οι υπάλληλοι θα δουλεύουν Δευτέρα έως Πέμπτη και, συνεπώς, για την Παρασκευή θα πρέπει να προσληφθούν άλλοι, για να λειτουργεί. Όπως σημείωσε, «τα έσοδα δεν θα αλλάξουν, συνεπώς θα επιβαρυνθεί πολύ το κόστος εργασίας. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Ήδη ζητούν μείωση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Αυτές που δεν θα το αντέξουν, θα κλείσουν. Οι εργαζόμενοι θα απολυθούν. Αυτές που ενδεχομένως θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί όλο αυτό το κόστος και πού θα βρουν τους εργαζόμενους; ‘Αρα, σημείο πρώτο, είναι μία πρόταση επικίνδυνη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει νομοθετηθεί στη Γαλλία, «η οποία, όμως, έχει από τις υψηλότερες ανεργίες στην ιστορία της και πολύ διαφορετική δομή στην οικονομία, με πολλές περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με την Ελλάδα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη την πρόταση Ανδρουλάκη, καθώς, όπως είπε, «έκανε μία πρόταση η οποία αλλάζει τις ζωές εκατομμυρίων εργαζομένων, ωστόσο δεν είχε ούτε ένα νούμερο ούτε κανένα στοιχείο ως προς το πώς θα επηρεάσει το μέτρο για παράδειγμα τις ασφαλιστικές εισφορές και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είχε τίποτα και αυτό δείχνει την ελαφρότητα, δυστυχώς, με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει μείζονα ζητήματα αγοράς εργασίας».

Η υπουργός χαρακτήρισε επίσης ανησυχητική την πρόταση Ανδρουλάκη, «καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν γνωρίζει τη δομή της ελληνικής οικονομίας.

Ποια είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας σήμερα; Δεν είναι ίδια με τη Γαλλία, για παράδειγμα, γιατί, στην Ελλάδα, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχει μέχρι 10 εργαζόμενους. Δεν είναι το ίδιο με χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, που έχουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή, μεγαλύτερες επιχειρήσεις».

Μάλιστα, είπε ότι η πρόταση Ανδρουλάκη είναι ένα πυροτέχνημα, «γιατί δεν τους βγήκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις. Πριν από αυτό, λέγανε για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Κάναμε την Κοινωνική Συμφωνία, πλέον δεν έχουν το επιχείρημα των Συλλογικών Συμβάσεων. Σου λέει να κάνουμε ένα πυροτέχνημα. Ένα πυροτέχνημα για το οποίο τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εντός των επόμενων 24 ωρών, εξέφρασαν επιφυλάξεις», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Απαντώντας σε ερώτηση, η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, την οποία έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ την καταψήφισε στη Βουλή.

«Γιατί, δηλαδή, να μην δώσεις τη δυνατότητα; Δεν θέλουμε μια αγορά εργασίας η οποία να δίνει περισσότερα εργαλεία, περισσότερες δυνατότητες σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις; ‘Αρα, λοιπόν, προσέξτε και την αντιφατική στάση. Από τη μια έρχεται και λέει, όχι στη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία και λέει ναι στην υποχρεωτική τετραήμερη εργασία. Γιατί αυτό πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης συγκεκριμένα. ‘Αλλο τι έκαναν τα στελέχη του μετά, που προσπάθησαν να μετριάσουν λίγο αυτήν την άποψη», προσέθεσε η κ. Κεραμέως.

Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει γίνει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είχαμε μία ανεργία στα 18% και, σήμερα, αυτή η ανεργία, ανάλογα τον μήνα, είναι γύρω στο 8%, 9%, 7%, αναλόγως. Είμαστε 10 μονάδες κάτω, με τεράστιες προσπάθειες, πρώτα από όλα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Είναι αδιανόητο με μία φοβερή ελαφρότητα, η αξιωματική αντιπολίτευση να θέλει να μας οδηγήσει και πάλι σε υψηλότερη ανεργία», είπε η κ. Κεραμέως και τόνισε τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Η ευχή του κάθε υπουργού Eργασίας είναι να έρχονται περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις, προφανώς σύννομες, μην παρεξηγηθώ, στις οποίες οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνούν μεταξύ τους για το ποιοι είναι οι βέλτιστοι όροι εργασίας. Γι’ αυτό, έχει σημασία η Κοινωνική Συμφωνία, που έδωσε την πλατφόρμα και τα κίνητρα, για να γίνεται αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να προστατεύουμε ως κόρην οφθαλμού την αγορά εργασίας, τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντική πολιτική σήμερα, κοινωνική πολιτική, από το να έχει ο άλλος δουλειά. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, προφανώς μετά την υγεία, με ποια έννοια; Ότι θέλουμε ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του, όχι να ζει με επιδόματα. Εμείς θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων», κατέληξε η υπουργός Εργασίας.