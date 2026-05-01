Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο World Cup (Παγκοσμίου Κυπέλλου), τον δεύτερο στόχου της χρονιάς. Με αισιοδοξία στο Ρότερνταμ η γαλανόλευκη, όπου τη Παρασκευή (1/5) αρχίζει ο προκριματικός γύρος της Division 1 της διοργάνωσης. Πρώτη αντίπαλος η Ιταλία στις 21.15 ώρα Ελλάδας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χάρης Παυλίδης ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ τις δυσκολίες της προκριματικής φάσης και επεσήμανε ότι έχει ζητήσει από τις παίκτριες να θυμούνται πάντα ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, αλλά και την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτείνη Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό. Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους.

Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία. Το βασικότερο απ’ όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία.

Τώρα, θέλουμε να είμαστε στις έξι καλύτερες ομάδες και να προκριθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση και το βασικότερο να μην επιστρέψει κάποιο κορίτσι με τραυματισμό. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά κάθε μέρα θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Όλες οι ομάδες είναι με την καλύτερη δυνατή σύνθεση αλλά και περίπου τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όλες έχουν κάποιους τραυματισμούς επειδή οι αγώνες του Ρότερνταμ συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν έχει σημασία ποιες παίζουν και ποιες δεν παίζουν. Έχω πει στα κορίτσια ότι όποια αγωνίζεται με το σκουφάκι της Εθνικής αντιπροσωπεύει τη χώρα της και την παγκόσμια πρωταθλήτρια».

Αισιόδοξες και προσγειωμένες

Οι αθλήτριες της «γαλανόλευκης» πράγματι κουβαλούν το φόρτο άλλης μιας δύσκολης σεζόν, ωστόσο αναχώρησαν αισιόδοξες για την Ολλανδία. Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου σχολίασε το γεμάτο πρόγραμμα της προκριματικής φάσης με τους καθημερινούς αγώνες. «Η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό ισχύει για όλες. Θα δώσουμε έξι παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση και δεν είναι εύκολο. Είμαστε οκτώ ομάδες, θα προκριθούν έξι και η μία είναι η διοργανώτρια Αυστραλία. Πρώτα κοιτάμε τα ματς του ομίλου, μετά την πρόκριση, ύστερα την τελική φάση και τότε ναι θα συζητάμε για τη διατήρηση του τίτλου μας στη διοργάνωση».

Η Ιωάννα Σταματοπούλου εξήγησε ότι η κούραση «εξαφανίζεται» όταν παίζεις για την Εθνική ομάδα και δεν έκρυψε την αισιοδοξία της. «Νομίζω θα τα πάμε αρκετά καλά. Όλες οι ομάδες είναι καλές αλλά πιστεύω θα πάρουμε την πρόκριση και στην Αυστραλία να είμαστε έτοιμες για ένα μετάλλια. Αυτό είναι μακριά ακόμα. Τώρα πάμε για την πρόκριση. Κούραση υπάρχει, αλλά όταν παίζεις για τη χώρα σου αυτό πάει πίσω και προχωράς. Όλες οι αθλήτριες θα βάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε παγκόσμιες πρωταθλήτριες, θέλουμε να το δείχνουμε στο νερό και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

Την παραμονή της ομάδας στο πρώτο σκαλί του βάθρου ονειρεύεται από τώρα η Βάσω Πλευρίτου και εξηγεί ότι για να γίνει αυτό η ομάδα πρέπει να έχει υπομονή και δύναμη. «Έχουμε έξι πολύ δυνατά παιχνίδια. Στόχος μας είναι η πρόκριση και στη συνέχεια να κάνουμε ό.τι καλύτερο μπορούμε στο Σίδνεϊ. Έχουμε μια καλά δομημένη ομάδα, αλλά και οι άλλες ομάδες είναι δυνατές και θεωρώ ότι θα γίνει μάχη για τις προκρίσεις. Στόχος μας σε κάθε διοργάνωση είναι να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε και φέτος το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται υπομονή και δύναμη».

Η ελληνική ομάδα συγκροτείται από τις: Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Βασιλική Πλευρίτου, Ελένη Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Διονυσία Κουρέτα, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη, Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Την αποστολή που αναχώρησε πριν λίγο (σήμερα Πέμπτη 30/4) ακολούθησαν: ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η φυσιοθεραπευτής Μυρτώ Βασιλοπούλου, η αναλύτρια βίντεο Κάτια Τανκέεβα, και ο μάνατζερ των εθνικών ομάδων, Γιώργος Μαργιούκλας.

Με την ομάδα ταξίδεψε και η διεθνής διαιτητής, Μαρία Δασκαλοπούλου.

Οι όμιλοι

Α: ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΗΠΑ

Β: ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Προκριματικοί όμιλοι

1/5 21.15: ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

2/5 19.30: ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3/5 21.15: ΕΛΛΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ