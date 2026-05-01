«Είμαστε στα πρόθυρα του καινούργιου σόου για τον χειμώνα, στο Athens Fashion Week. Μία κολεξιόν αφιερωμένη στο γκλάμουρ των 90’s. Με πολλές εκπλήξεις. Θα έχω 90’s top models έκπληξη».

Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στην γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Η πρώτη φορά ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα την Αλίκη από παιδί. Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω. Μου λέει ‘έχεις φάει; Πεινάς;’. Κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει ‘θα σου κάνω πατάτες με αυγά’. Η Αλίκη ήταν έτσι. Περιποιόταν και μου είχε σταθεί και σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα».

Για το «Emily in Paris»

«Έχω πει πολλές φορές ότι το πάρτι με το ‘Emily in Paris’ για μένα έχει γίνει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω άλλους Έλληνες σχεδιαστές να χαίρονται, όπως χάρηκα και εγώ».