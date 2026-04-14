Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά είχαν υποδεχθεί πριν από καιρό, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, τη Ρίτα Ασημακοπούλου, η οποία μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια ανέφερε ότι εκείνη την εποχή ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, αν και «σιωπηλός». Όπως είπε, υπήρξαν δύο περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία της και, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, τα «πλήρωσε στη ζωή της».

«Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά ήταν σιωπηλός ανταγωνισμός. Θα πω όμως κάτι. Εγώ στη ζωή μου, έχω πληρώσει δύο πράγματα. Το ένα που είχε πει, Θεός σχωρέστη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ότι “η Βουγιουκλάκη για τον κινηματογράφο, η Ασημακοπούλου για την τηλεόραση”. Πω πω, τι το είπε; Επίσης, επί του μεγάλου Καραμανλή, σε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο πως “εσύ είσαι η καλύτερη”. Παιδιά, το πλήρωσα όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου», εξήγησε.

Η Ρίτα Ασημακοπούλου αποκάλυψε ότι μετά από αυτά τα λόγια πολλοί τη θεωρούσαν ευνοημένη, κάτι που επηρέασε την επαγγελματική της πορεία. «Δηλαδή με κοιτούσαν όλοι και θεωρούσαν ότι για να το πει αυτό είτε εγώ είχα κονέ τον Καραμανλή είτε γιατί το είπε, ήταν άσχημο. Το έβλεπα πάρα πολύ και στη δουλειά μου αυτό. Όχι όμως από όλους, αλλά από μερικούς συναδέλφους. Βρέθηκε μάλιστα δημοσιογράφος που με κοιτούσε κάπως αλλά, όταν κατάλαβε τι παιδί ήμουν μετά από 30 χρόνια, μου ζήτησε συγγνώμη. “Τώρα είμαι ευτυχισμένη” της είπα».

Κλείνοντας, η γνωστή παρουσιάστρια υπογράμμισε πως ποτέ δεν στηρίχθηκε σε άλλους για να προχωρήσει επαγγελματικά. «Κατάλαβε κι εκείνη το λάθος της, γιατί είδε ότι δεν ήμουν παιδί που θα κοιτάξω να γραπωθώ από κάπου για να αποκτήσω κάτι καλύτερο. Δεν το έκανα επίτηδες, αυτή ήμουν κι αυτή θα είμαι μέχρι να πεθάνω», τόνισε.