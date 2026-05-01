Δέκα δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα απειλούνται παγκοσμίως εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στη βιομηχανία λιπασμάτων, με τις συνέπειες να πλήττουν κυρίως τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Την προειδοποίηση αυτή εξέδωσε ο επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιπασμάτων στον κόσμο.

Ο Σβάιν Τόρε Χόλσετερ, διευθύνων σύμβουλος της Yara, εξήγησε ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη οδό διαμετακόμισης για προϊόντα όπως η αμμωνία και η ουρία. Ο αποκλεισμός τους, όπως είπε, συνεχίζει να επηρεάζει σοβαρά την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Για κάθε εβδομάδα που παρατείνεται η κρίση, πάνω από μισό εκατομμύριο τόνοι ουρίας ενδέχεται να αφαιρεθούν από την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, δήλωσε ο Χόλσετερ στο CNN.

«Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, μισό εκατομμύριο τόνοι ουρίας περιέχουν αρκετά θρεπτικά συστατικά για να παραχθούν σχεδόν 10 δισεκατομμύρια γεύματα», υπογράμμισε.

Η μείωση της διαθεσιμότητας λιπασμάτων οδηγεί σε χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών και περιορισμό της παραγωγής τροφίμων. Ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με τον Χόλσετερ, θα μπορούσε να προκαλέσει έναν πόλεμο προσφορών για τα τρόφιμα, πλήττοντας δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες οικονομίες.

«Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, το πρόβλημα δεν είναι η φυσική διαθεσιμότητα, αλλά η οικονομική προσιτότητα», τόνισε. «Οι υψηλότερες τιμές επηρεάζουν περισσότερο εκείνους που έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να τις απορροφήσουν».

Η κρίσιμη σημασία των Στενών του Ορμούζ

Σημαντικά εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, όπως και βασικοί παραγωγοί πρώτων υλών για την παρασκευή τους, βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Περίπου το 25% έως 30% του παγκόσμιου εμπορίου αυτών των υλικών διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά εδώ και δύο μήνες.

Ακόμη κι αν τα Στενά ανοίξουν άμεσα και οι εφοδιαστικές αλυσίδες αποκατασταθούν, οι υψηλές τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν, σημείωσε ο Χόλσετερ, καθώς η παραγωγή λιπασμάτων και η προμήθεια πρώτων υλών έχουν ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες.

«Αυτοί οι όγκοι δεν μπορούν να ανακτηθούν βραχυπρόθεσμα», κατέληξε.

Πηγή: CNN