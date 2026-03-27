Η ενεργειακή κρίση στην Ταϊλάνδη και τις γειτονικές χώρες επιδεινώνεται, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις αγορές καυσίμων της Ασίας. Οι οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων.

Οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν απότομα, προκαλώντας ουρές στα πρατήρια της Μπανγκόκ, όπου πολίτες περιμένουν με μπιτόνια για ώρες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 6 μπατ (0,16 ευρώ) ανά λίτρο, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της ρευστότητας του κρατικού ταμείου καυσίμων.

Στην Ινδία, οδηγοί έπαιξαν ξύλο για ένα μπιτόνι βενζίνη, ενώ παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα βενζινάδικα της Ταϊλάνδης να τρέχουν με τα μπιτόνια για να προμηθευτούν καύσιμα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, άνθρωποι με 2-3 μπιτόνια ο καθένας τρέχουν στα βενζινάδικα να τα γεμίσουν περιμένοντας για ώρες στην ουρά.

Fuel crisis sparks panic buying at petrol stations in Thailand pic.twitter.com/UGQ1ObL9QH — Surajit (@surajit_ghosh2) March 27, 2026

Η έλλειψη καυσίμων έχει οδηγήσει σε περιορισμό υπηρεσιών ταξί και διακοπή δρομολογίων τουριστικών σκαφών, ενώ ορισμένοι ναοί ανέστειλαν τελετές καύσης. Οι αγρότες και οι αλιείς, βασικοί εξαγωγείς προϊόντων όπως ρύζι, ζάχαρη και κονσερβοποιημένα ψάρια, πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς πολλοί αδυνατούν να προμηθευτούν ντίζελ για τα μηχανήματά τους.

Η ένωση αλιέων προειδοποιεί ότι ο κλάδος, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, κινδυνεύει να παραλύσει χωρίς κρατική στήριξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για 100 ημέρες και ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των αγροτών, όπως επιδότηση λιπασμάτων και σχέδιο αγοράς ρυζιού σε τιμές υψηλότερες από τις τρέχουσες.

Επιπλέον, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση των τιμών λιανικής, επιχειρώντας να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην Ασία

Στην ευρύτερη περιοχή, χώρες όπως οι Φιλιππίνες και το Λάος υιοθετούν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων, όπως τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για δημόσιους υπαλλήλους και ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν ποδήλατο ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις Φιλιππίνες, οι ανατιμήσεις έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις και απεργίες εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Παγκόσμιες συνέπειες στην παραγωγή τροφίμων

Η κρίση επηρεάζει και την παγκόσμια παραγωγή λιπασμάτων, καθώς εργοστάσια σε Ινδία, Μπαγκλαντές και Μαλαισία έχουν περιορίσει ή διακόψει τη λειτουργία τους λόγω ελλείψεων φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί για σοβαρό πλήγμα στα παγκόσμια συστήματα διατροφής, ενώ το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι έως το 2026 ο αριθμός των ανθρώπων που θα αντιμετωπίσουν πείνα μπορεί να φτάσει τα 363 εκατομμύρια.

Στη Μιανμάρ, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις και η οικονομική αστάθεια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, το κόστος παραγωγής τροφίμων ενδέχεται να διπλασιαστεί, ενώ ήδη το ένα τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της πείνας.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη σημασία της σταθερής παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 1/5 του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο από το Ιράν, περιορίζοντας τη διέλευση και προκαλώντας σοκ στην προσφορά καυσίμων που πλήττει κυρίως την Ασία.